De vakbonden kondigen een grote staking aan in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Werknemers van de NS en in het stadsvervoer staken op 28 mei de hele dag om actie te voeren voor een beter pensioen.

Vakbonden roepen medewerkers in andere sectoren op om het werk neer te leggen op 29 mei, de pensioenactiedag.

Op 18 maart werd 66 minuten in de ochtendspits gestaakt. Toen besloot de NS de start van de volledige dienstregeling te verschuiven.

Ook werd toen gestaakt in de bouw en de metaalsector. De actiedag moest door de aanslag in Utrecht halverwege worden afgebroken. "Omdat het kabinet nog steeds niet ingaat op de eisen rond de AOW en het pensioen, komen de bonden nu opnieuw in actie", aldus de vakbonden.

Handhaving pensioenleeftijd op 66 jaar

De vakbonden willen dat de pensioenleeftijd wordt gehandhaafd op 66 jaar. Volgens de vakbonden hebben miljoenen mensen met zwaar werk of werknemers die in ploegendiensten werken de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen.

"Op en rondom het spoor kennen we veel fysiek en emotioneel zware functies", zegt FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen. "Agressie, onregelmatig werken, lawaai, lopen door rijdende treinen en voor de monteurs het treinonderhoud, vergen veel van de mensen."

Volgens Wim Eilert, bestuurder bij VVMC, is het voor mensen in sommige zware beroepen bijna onmogelijk om gezond de pensioenleeftijd te halen.

"Een grote groep werknemers bij de spoorwegen is al heel vroeg begonnen met werken", zegt Evert-Jan van de Mheen, bestuurder bij CNV Vakmensen. "Dan is het logisch dat je na heel veel dienstjaren gewoon van je pensioen wil genieten. Die AOW-leeftijd moet dus niet omhoog."