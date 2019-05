Aanbieders van erotische webcamdiensten die gevestigd zijn in Nederland, maar modellen hebben buiten Nederland, moeten omzetbelasting betalen in het land waar ze gevestigd zijn. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) woensdag geoordeeld.

Het Hof doet de uitspraak naar aanleiding van een zaak van de Belastingdienst tegen webcambedrijf Geelen, dat tussen 2006 en 2009 geen omzetbelasting betaalde in Nederland. De Hoge Raad legde de kwestie voor aan het HvJ-EU.

In haar oordeel stelt het Europees Hof dat "bedoelde diensten moeten worden geacht te zijn verricht op de plaats van de zetel van de bedrijfsuitoefening in Nederland". Webcambedrijven gevestigd in Nederland, gericht op de Nederlandse markt, moeten dus omzetbelasting betalen in Nederland.

Het Europees Hof neemt hiermee het eerdere advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar over. In februari concludeerde hij al dat Geelen in Nederland omzetbelasting moest betalen, omdat de modellen van Geelen in dienst zijn bij de Nederlandse onderneming.

Geelen regelt tegen betaling live en interactieve webcamsessies en heeft hiervoor modellen in dienst die werken vanuit de Filipijnen. Hiervoor hebben de modellen een computer en een programma tot hun beschikking.