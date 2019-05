De sportieve resultaten van Ajax op het veld zijn ook terug te zien op de beurs. Het aandeel Ajax NV, de enige beursgenoteerde voetbalclub in Nederland, is zelfs een van de best presterende aandelen op het Amsterdamse Damrak.

Zo kan de fan die wil gokken op de wedstrijden van Ajax geld inzetten bij een voetbaltoto. Maar degene die aan het begin van het jaar wist dat de club zover zou komen, had op de beurs tot nu toe een rendement van 69 procent gemaakt.

Door de enorme stijging in het afgelopen jaar heeft het aandeel het sinds de beursgang van de voetbalclub zelfs beter gedaan dan de AEX, merkt beursanalist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam op. De AEX-index staat op 560 punten, ietsje hoger dan de 535 punten van 11 mei 1998.

Ajax ging toen voor 25 gulden naar de beurs, omgerekend 11,40 euro. Op het moment van schrijven wordt er 24,9 euro voor een aandeel betaald, een stijging van 118 procent. Alle aandelen bij elkaar zijn ongeveer 450 miljoen euro waard.

Volgens Jim Tehupuring, vermogensbeheerder bij ProBeleggen, is de waardestijging van het aandeel ook te verklaren. Zo is de onderliggende waarde van het bedrijf ook toegenomen door de goede resultaten en zal die waarschijnlijk ook meer stijgen.

Champions League levert Ajax enorme inkomsten op

Zo levert de Champions League enorm veel op voor Ajax. In een normaal jaar heeft Ajax een begroting van ruim 100 miljoen euro, maar door de reeks in de Champions League komt daar sowieso al 90 miljoen euro bij en kan dit ruim 100 miljoen euro worden als de finale wordt bereikt.

"Tel daar extra inkomsten uit kaartverkopen, betere sponsorcontracten en steeds duurder gewaardeerde spelers bij op en je komt op een onderliggende waarde voor Ajax NV die ver boven 500 miljoen euro ligt en dus ook een koers van 30 euro rechtvaardigt", aldus Tehupuring.

“Indien Ajax geen Champions League speelt, ziet het financiële plaatje er heel anders uit” Jim Tehupuring, vermogensbeheerder ProBeleggen

Maar ziet de aandeelhouder hier ook wat van terug? Een echt eerlijke vergelijking tussen de AEX en Ajax neemt ook de winstuitkering aan de aandeelhouder (het dividend) mee, zegt Van Zeijl.

Twee keer dividend in tien jaar

Maar Ajax heeft in de laatste tien jaar maar twee keer dividend uitgekeerd. Zo gaf Ajax in 2017 in totaal 1,2 miljoen euro aan dividend aan de aandeelhouders na het financieel goede seizoen 2016/2017. Per aandeel ging het om een bedrag van 0,24 euro.

En als dividend wordt meegenomen, heeft de AEX toch meer opgeleverd. "Dat komt omdat je vrij veel dividend op de beurs krijgt", legt Van Zeijl uit. "Het is moeilijk om structureel winst te maken, tenzij je tot de groten behoort. Dan heb je dergelijk groot internationaal publiek, win je ook internationaal veel en heb je ook vooral veel internationale merchandise."

Tehupuring verwacht een megawinst voor Ajax dit jaar en ook een winstuitkering aan de aandeelhouders. "En daar houden beleggers van. Waar beleggers alleen niet van houden is dat winsten fluctueren. En dat is waarom het aandeel Ajax altijd lastig blijft. Indien Ajax geen Champions League speelt, ziet het financiële plaatje er heel anders uit."