De Turkse lira is dinsdag naar het laagste punt in zeven maanden tijd gedaald, nadat de Turkse kiesraad een streep zette door de lokale verkiezingen in Istanboel.

Voor een euro moest dinsdag rond 13.30 uur 6,88 lira worden betaald. Een dag eerder was een euro nog 6,80 lira waard. Het is het diepste punt in zeven maanden tijd voor de Turkse munt.

Hoge inflatie en het gebrek aan duidelijke stappen van de Turkse centrale bank zorgen al langer voor zorgen over de Turkse munt.

Het besluit van de Turkse kiesraad om nieuwe verkiezingen uit te schrijven in Istanboel zorgt echter voor verdere onzekerheid. Volgens president Recep Tayyip Erdogan zijn de verkiezingen, waarbij zijn AKP verloor, niet eerlijk verlopen.

Erdogan stelt dat het zakken van de lirakoers het resultaat van "economische sabotage" is en bezwoer aanvallen op de Turkse economie af te zullen slaan. "Wat we dan gaan doen? Vanaf nu zullen we hetzelfde doen als wat we met terroristen hebben gedaan."