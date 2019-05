Ondanks de Amerikaanse dreigementen komen China en de Verenigde Staten waarschijnlijk alsnog tot een handelsakkoord, denken economen. Maar het blijft wel afwachten hoe de Chinese overheid reageert op de tweets van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump tweette zondagavond dat hij vanaf vrijdag de importheffingen op 200 miljard dollar (178 miljard euro) aan Chinese import wil verhogen van 10 procent tot 25 procent.

Verder wil Trump een tarief van 25 procent instellen over nog eens 300 miljard dollar aan Chinese goederen die vooralsnog niet extra belast werden.

De tweet kwam totaal onverwacht. Vooral Trump was de laatste maanden erg positief over de onderhandelingen. Afgelopen weekend claimde hij nog dat de gesprekken goed gingen.

'Alles leek goed te gaan'

Komende woensdag zou een Chinese delegatie onder leiding van de Chinese vicepremier naar Washington komen en er werd voor vrijdag een akkoord verwacht.

"Alles leek toch goed te gaan", zegt Hugo Erken, econoom bij Rabobank. "Ook de Chinezen leken toe te geven aan de eisen die de Amerikanen op tafel hadden gelegd."

De vraag is wat de Chinezen nu gaan doen, zegt hij. Ze kunnen via de achterdeur proberen om er zonder al te veel gezichtsverlies vanaf te komen, of ze kunnen de afspraak afzeggen. "Maar op dat moment beginnen we weer waar we in december begonnen."

Er staat te veel op het spel

Hij denkt dat er uiteindelijk alsnog een handelsakkoord komt. "Zeker voor de Chinezen staat er simpelweg te veel op het spel om zich terug te trekken. Maar in het verleden had ik ook nooit verwacht dat de handelsoorlog zo ver zou gaan als hij is gegaan."

Ook Raoul Leering, econoom bij ING, verwacht dat er uiteindelijk een deal gaat komen. Volgens hem zijn de tweets een handelsstrategie van Trump. Zo vertelde de president eerder dat het dreigen en instellen van importheffingen de enige manier is waarop hij nieuwe handelsakkoorden kan sluiten.

Ook verwijst Leering naar de onderhandelingen over het nieuwe Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA. Zo dreigde hij lange tijd zich simpelweg terug te trekken uit het akkoord. "Het is een gevecht geweest, en gevechten leveren soms goede vriendschappen op", concludeerde Trump na de ondertekening eind vorig jaar.

Race wie elkaar het meest pijn kan doen

"Trump is ook iemand die in het verleden heeft laten zien dat hij de spanning hoog kan laten oplopen om alsnog terug te gaan naar de onderhandelingstafel en het onderste uit de kan te halen", zegt Erken.

Maar dezelfde tactiek is ook risicovol. Als de Chinezen weglopen van de tafel, hebben beide partijen niks. "Als dat gebeurt en de Chinezen trekken zich echt terug, dan maak ik mij wel zorgen", aldus Erken. "Dan krijg je die tit-for-tat. Dan krijg je die race wie elkaar het meest pijn kan doen."