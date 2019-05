Aandelenbeurzen in Azië en Europa staan maandag flink in het rood, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zondag onverwacht had aangekondigd importheffingen op sommige Chinese goederen te zullen verhogen.

In Nederland daalde de AEX-index met 1,4 procent. Ook in de rest van Europa daalden de aandelenindices. Zo verloren de DAX-index in Frankfurt en de CAC 40 in Parijs respectievelijk 2 procent en 1,8 procent.

Eerder daalden indices in China al flink. De Shanghai Composite Index verloor maar liefst 5,71 procent.

De winst die de afgelopen drie maanden werd opgebouwd, ging daarmee verloren. De Hang Seng Index in Hongkong verloor 3,22 procent en de Shenzhen Composite ging met maar liefst 7,11 procent omlaag.

Handelsrelaties onder druk

Trump zette de handelsrelaties met China verder onder druk met zijn voornemen om het bestaande extra importtarief van 10 procent op 200 miljard dollar aan Chinese importgoederen aanstaande vrijdag te verhogen naar 25 procent.

Ook schreef hij op Twitter dat 325 miljard dollar aan Chinese goederen binnenkort wel extra zullen worden belast. Exporteurs van deze goederen kunnen een heffing van 25 procent tegemoetzien.

Trump zegt de stap te nemen, omdat de onderhandelingen tussen beide landen te langzaam gaan. De laatste maanden verklaarde Trump juist dat de handelsgesprekken goed verliepen. Maar na de laatste stap van Trump zou China naar verluidt overwegen om de gesprekken helemaal te stoppen.