De goede staat van de Chinese economie zal dit jaar positieve effecten hebben op de eurozone.

Zo blijkt uit voorspellingen van de grote Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs.

De Chinese groei heeft normaal gesproken na een periode van drie maanden invloed op de Europese economie.

In 2016 leidde sterke Chinese groei in het eerste kwartaal ook tot een bloeiende Europese markt later dat jaar.

Hoewel de huidige groei minder impact lijkt te hebben op Europa, zorgden investeringen uit Peking in onder meer infrastructuur toch voor een stimulans van de Chinese- en Europese economie.

In het tweede kwartaal van 2019 verwacht de Amerikaanse investeringsbank een trage groei in de eurozone. In de tweede helft van dit jaar zal de groei, naar verwachting, weer aantrekken.