De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, waarschuwt voor de opkomst van grote techbedrijven, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon. Tusk vergelijkt hun invloed met de macht van China.

"In het Oosten zien we de opkomst van diegenen die in staat zijn om het gedrag van iedereen te controleren, in het Westen zien we de opkomst van een ongecontroleerd, spontaan keizerrijk", aldus Tusk tijdens een bijeenkomst in Warschau.

"Onze kinderen zijn afhankelijk van het internet en zullen er elke dag meer afhankelijk van zijn", voegde hij toe.

De Europese Unie loopt wereldwijd voorop in de strijd om techbedrijven te onderwerpen aan regels, zowel op het gebied van sociale media als mededingingsrecht.

Afgelopen mei legde de Europese Commissie Google nog een megaboete van 1,49 miljard euro op wegens machtsmisbruik. Dat was de derde keer dat Google zo'n boete kreeg van de Europese Commissie.