Een op de zes werknemers uit de Europese Unie is bang binnen de komende zes maanden zijn of haar baan te verliezen. Dat blijkt uit een onderzoek naar werkomstandigheden van de Internationale Arbeidsorgansatie en Eurofound.

Het onderzoek werd uitgevoerd in 41 landen, waar grote verschillen in werktijden en -omstandigheden werden gevonden. Werkt in EU-landen een op de zes werknemers meer dan 48 uur per week, in Zuid-Korea, Turkije en Chili doet de helft van de werknemers dat.

Een derde van de werknemers in Europese landen klaagt over het werk: het zou te intensief zijn, met strakke deadlines en een hoog tempo. In de Verenigde Staten, Turkije, El Salvador en Uruguay geldt dit voor de helft van de werkenden.

12 procent van werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag

Wat de landen gemeen hebben: de minst opgeleiden krijgen ook de minste kansen om zich te ontwikkelen. Plus: in alle landen verdienen vrouwen significant minder dan mannen. 12 procent van de werknemers wereldwijd zegt dat ze op het werk te maken hebben met verbaal geweld, vernedering en ongewenst seksueel gedrag.

"Goede werkomstandigheden dragen bij aan het welzijn van werkers en het succes van ondernemingen", zegt Manuela Tomei, afdelingsdirecteur van de Internationale Arbeidsorgansatie. "Begrijpen welke issues het welzijn en de productiviteit beïnvloeden is een belangrijke stap."

Zo heeft in Korea een op de zeven werknemers de mogelijkheid om het werk één of twee uur te verlaten om persoonlijke redenen. In de Verenigde Staten, Europa en Turkije heeft 20 tot 40 procent van de werknemers die mogelijkheid.