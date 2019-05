Langeafstandsbusbedrijf FlixBus heeft concurrent Eurolines overgenomen van Transdev Group, meldt FlixBus donderdag. De netwerken van de twee transportbedrijven worden samengevoegd. In maart maakte FlixBus al bekend geïnteresseerd te zijn in de overname van de concurrent.

Het akkoord betreft de activiteiten van Eurolines in Frankrijk, Nederland, België, Tsjechië en Spanje. Het busnetwerk van Eurolines spreidt zich uit over 25 landen. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Binnen Frankrijk opereert Eurolines ook onder het isilines-merk, deze merknaam wordt ook overgenomen. In de markten met Eurolines-bedrijven zullen de daar werkzame FlixBus-directeurs de respectievelijke bedrijven leiden.

"We willen groene en betaalbare mobiliteit aanbieden aan reizigers van over de hele wereld. De netwerken van Eurolines en isilines maken het mogelijk ons Europese bereik nog verder uit te breiden", zegt Jesper Vis, directeur van FlixBus Benelux.

FlixBus werd in 2013 in Duitsland opgericht en startte in 2015 met busverbindingen in Frankrijk. In 2018 heeft het concern 45 miljoen mensen vervoerd in Europa en de Verenigde Staten. Het concern is actief in 29 landen. Dit jaar wil de busvervoerder de trajecten in Rusland en de VS uitbreiden.