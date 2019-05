Het is niet aan het Europees Hof, maar aan nationale rechtbanken om te bepalen of verwijzingen naar streekproducten op verpakkingen inbreuk maken op de beschermde status van streekproducten. Dat stelt het Europees Hof van Justitie donderdag.

Het Europees Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht van Spaanse kaasmakers uit de regio La Mancha, bekend van zeventiende-eeuwse ridderroman Don Quichot. De manchegokaasmakers willen dat het voor buitenstaanders verboden wordt om naar hun regio te verwijzen.

Momenteel verwijzen kaasmakers van buiten de regio door middel van tekeningen van molens en uitgehongerde paarden naar Don Quichot, een symbool van de La Mancha-regio.

In de uitspraak zegt het Europees Hof dat tekeningen van in dit geval Don Quichot wel voor een verwijzing naar manchegokaas kunnen zorgen, maar dat het uiteindelijk aan het Spaanse hooggerechtshof is om te bepalen of dit verschil duidelijk is voor de gemiddelde consument.