Nederlandse gemeenten proberen de woningverhuur via Airbnb aan banden te leggen door middel van strenge regels omtrent het aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden. Veel verhuurders trekken zich daar nog weinig van aan, blijkt uit onderzoek van Colliers (pdf).

In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gold in 2018 een maximaal aantal verhuurdagen van zestig dagen. Den Haag kent dat soort regels niet.

In Amsterdam werd 41 procent van de woningen langer verhuurd dan die toegestane zestig dagen, in 19 procent van de gevallen werd er zelfs langer dan 120 dagen verhuurd.

In Rotterdam lag het percentage woningen dat langer dan zestig dagen werd verhuurd op 43. In Utrecht was dat 40 procent, 23 procent zelfs langer dan 120 dagen.

Inmiddels zijn de regels in Amsterdam nog verder aangescherpt. Sinds 2019 geldt er een maximaal aantal verhuurdagen van dertig dagen.

Grote groei in Amsterdam lijkt voorbij

Amsterdam is de populairste Airbnb-stad in Nederland, aldus het onderzoek. Er werden bijna 1,98 miljoen overnachtingen in Amsterdam geboekt via de dienst. De groei lijkt er daarmee wel uit; ten opzichte van vorig jaar is het aantal overnachtingen gedaald met 5 procent.

Een deel daarvan verplaatst zich naar de steden om Amsterdam heen; de gemeenten om Amsterdam heen zagen hun overnachtingen met 36 procent stijgen naar 196.000.

Desondanks is de hoofdstad veruit de populairste Airbnb-stad van het land. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werden respectievelijk 226.000, 188.000 en 160.000 overnachtingen geboekt. Eindhoven telde 46.000 Airbnb-overnachtingen in 2018.