ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen, exclusief eenmanszaken, in 2019 met 10 procent zal toenemen. Die stijging hangt samen met een vertraging van de economische groei.

Voor dit jaar verwachten economen van de bank dat de economie met 1,4 procent groeit, bijna een halvering ten opzichte van 2018. Deze vertraging gaan bedrijven voelen, aldus ABN AMRO.

Zo zal de banengroei waarschijnlijk afnemen en hebben consumenten hierdoor minder te besteden.

De afgelopen maanden daalde het consumentenvertrouwen al en dit kan aangeven dat de particulier nu al de hand op de knip houdt. Winkeliers en horecabedrijven kunnen hier last van gaan krijgen.

Onzekerheid door handelsconflicten

Verder ziet ABN AMRO mogelijke problemen voor exporteurs. Onlangs meldde het Centraal Planbureau (CPB) al dat de wereldhandel in februari met 1,7 procent is gedaald. Zo zorgen het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en het uitgestelde Britse vertrek uit de EU nog altijd voor onzekerheid.

In de twaalf maanden voor het tweede kwartaal van dit jaar gingen er 3.126 bedrijven en instellingen failliet, ongeveer hetzelfde aantal als in dezelfde periode een jaar eerder. In heel 2018 daalde het aantal faillissementen vergeleken met een jaar eerder met 6 procent.

Stijging van 10 procent nog niet heel erg veel

Sectoreconoom Loek Caris legt uit dat er in 2018 ook wel erg weinig bedrijven failliet gingen. "Een stijging van 10 procent is dan nog niet heel erg veel." Per sector zijn de oorzaken dan ook erg verschillend.

Zo hebben winkeliers vooral last van de concurrentie van online winkels. In de autosector hebben sommige bedrijven last van technologische vernieuwing. "Auto's worden steeds meer rijdende computers en universele autobedrijven zijn heel vaak bezig met de mechanische techniek van auto's en hebben soms moeite om mee te komen."