Het aantal vastgoedinvesteringen in Nederland is in het eerste kwartaal van 2019 naar een recordhoogte gestegen, schrijft vastgoedadviseur CBRE in woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers. In totaal was het beleggingsvolume in de eerste drie maanden van dit jaar 4,2 miljard euro.

Het totale investeringsvolume in de Nederlandse vastgoedmarkt steeg in de eerste drie maanden met 16,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Investeringen in de woningmarkt groeiden het hardst. In het eerste kwartaal werd er voor ruim 2,3 miljard euro geïnvesteerd in woningen, een stijging van 158 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Destijds werd er 890 miljoen euro gestoken in woningen.

De grootste investering kwam op naam van de Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden. Voor 1,4 miljard euro kocht de investeerder in maart 9.544 woningen van Round Hill.

Naast de investeringsgroei in het woonsegment, werd er ook fors meer geïnvesteerd in de kantoormarkt. Amsterdam en Den Haag springen eruit in deze categorie, met respectievelijk 118 en 63 procent meer investeringen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018.

Investeringen in winkelvastgoed en zorgvastgoed daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 met respectievelijk 2 en 10 procent. In de segmenten logistiek en hotels namen de investeringen het meest af, met dalingen van respectievelijk 31 procent en 87 procent.