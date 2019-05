Polen moet de Europese Unie niet langer als geldautomaat gebruiken, stelt vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen woensdag. Katainen vindt dat de Polen een grotere financiële bijdrage moeten leveren aan de EU.

"De EU is geen geldautomaat, het is geen koe die je maar kunt blijven melken", zei de Fin bij een persbijeenkomst in Warschau. "We verwachten dat de Polen op financieel gebied een grotere bijdrage gaan leveren aan de Europese Unie."

De Poolse economie zit de laatste jaren flink in de lift. Polen was een van de weinige EU-landen die tijdens de financiële crisis economische groei ervoer. De afgelopen jaren, in 2017 en 2018, groeide de Poolse economie met respectievelijk 4,8 en 5,1 procent.

Volgens Katainen was de economische ontwikkeling in de afgelopen jaren indrukwekkend. Hij benadrukt wel dat Polen in de afgelopen jaren meer dan 100 miljard euro aan subsidies heeft ontvangen.

Brussel al enige tijd in conflict met Poolse regering

De vicevoorzitter van de Commissie stelt wel dat de positie van Polen binnen de EU wel verzwakt is in de afgelopen jaren. Brussel ligt al enige tijd in de clinch met de Poolse regering.

Begin april startte de Commissie een zogeheten inbreukprocedure, omdat de vrijheid van rechters in Polen onder druk kwam te staan door politieke inmenging.

In Europese regelgeving staat dat de politiek in lidstaten geen invloed mag uitoefenen op de rechterlijke macht. De EU vindt dat de onafhankelijkheid van rechters in Polen niet gewaarborgd wordt.