De winkels van discounter Op=Op Voordeelshop gaan alsnog dicht, bevestigt curator Ynze Talstra woensdag aan NU.nl. De nieuwe eigenaar ziet toch geen kans zien om de keten rendabel te maken.

Een andere partij kan nu wel kiezen om een of meerdere winkels over te nemen van de nieuwe eigenaren, stelt Talstra.

Quote meldt op basis van een mail aan het personeel dat de nieuwe eigenaren hebben besloten om de onderneming af te bouwen en in de komende periode de voorraden te verkopen.

Meerdere bronnen omschrijven de nieuwe eigenaren in het zakenblad als zogeheten 'asset strippers', opkopers die de onderneming volledig strippen om in delen te verkopen.

Prijs van 5,4 miljoen euro

De curator had met ST.art Operations BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in herstructureringen, overeenstemming over een doorstart, zo is te lezen in het dinsdag gepubliceerde faillissementsverslag.

Begin vorige maand werd al gemeld dat er een doorstart zou komen, maar werden er nog geen details gegeven.

Uit het faillissementsverslag wordt duidelijk dat ST.art Operations BV zo'n 5,4 miljoen euro heeft betaald voor Op=Op Voordeelshop. Dat bedrag wordt verdeeld tussen de failliete boedel en schuldeiser ING.

Bank had nog 13,7 miljoen tegoed

In het verslag staat verder dat Op=Op Voordeelshop in 2016 een verlies van 3,8 miljoen euro draaide, op een omzet van 62,6 miljoen euro. Het jaar daarop bedroeg het verlies 8,3 miljoen euro op een omzet van 68,8 miljoen euro.

Het concern had verder 465.759 euro tegoed van onder meer franchisenemers, maar bijvoorbeeld de bank kreeg nog 13,7 miljoen euro van de winkelketen.