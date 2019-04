De investeringsrechtbank die onderdeel is van het CETA-vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada is niet in strijd met het Europees recht. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag geoordeeld.

In september 2017 vroeg België om een advies van het Hof na verzet van Wallonie en Brussel tegen CETA.

De Belgische overheid wilde weten of het plan voor een zogeheten Investment Court Systeem, een soort rechtbank waar investeerders bij kunnen aankloppen, niet tegen het Unierecht inging.

Maar volgens het Hof is hier geen sprake van. Zo doet CETA geen afbreuk aan de autonomie van de rechtsorde in de Europese Unie.

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Canadese regering werd in 2016 afgerond, maar de goedkeuring door de Europese lidstaten liep vertraging op doordat het Waalse gewest tegen stemde.

Uiteindelijk ging men wel akkoord met een extra toevoeging en de vroeg de Belgische regering aan het EU-Hof of de investeringsrechtbank wel in overeenstemming was met Europees recht.