Het Europees Hof maakt een eind aan de fiscale voordelen die niet-Europese investeerders hebben via tussenschakels in voornamelijk Nederland en Luxemburg. Dat is een zware financiële klap voor de vijftienduizend Nederlandse brievenbusfirma's, meldt Het Financieele Dagblad.

"De uitspraak is ingeslagen als een bom. Mensen zijn bang voor de gevolgen", zegt hoogleraar internationaal belastingrecht Jan van de Streek tegen Het Financieele Dagblad.

Via die brievenbusfirma's ontkomen niet-Europese bedrijven aan de bronbelasting op dividend, rente en royalty's. Winsten worden doorgesluisd naar private-equityfondsen in belastingparadijzen.

In de uitspraak in een zaak van de Deense belastingdienst tegen een Deens bedrijf heeft het Europees Hof bepaald dat niet-Europese investeerders die gebruikmaken van tussenschakels in Nederland en Luxemburg niet langer kunnen rekenen op die fiscale voordelen.

Het Hof draagt Europese belastingdiensten op te onderzoeken of er misbruik wordt gemaakt van de vrijstelling.