Disney is in gesprek met kabelbedrijf Comcast om haar aandelen in streamingdienst Hulu over te nemen, meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Momenteel bezit Comcast 30 procent van de streamingdienst. Volgens CNBC zou het aandeel van Comcast in Hulu zo'n 5 miljard dollar (4,49 miljard euro) waard zijn.

Hulu was eerder een gezamenlijke onderneming van NBC Universal , momenteel onderdeel van Comcast, Time Warner en 21st Century Fox, laatst overgenomen door Disney.

Vorige week verkocht het moederbedrijf van Time Warner, AT&T, nog haar aandeel in Hulu aan de streamingdienst zelf. Deze aandelen werden gesplitst tussen Disney en Comcast.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Disney de volledige controle over Hulu wil. Mogelijk zou Hulu onderdeel worden van de nieuwe streamingdienst van Disney, Disney+. Dit streamingsplatform zal op 12 november gelanceerd worden in de Verenigde Staten, waarschijnlijk zal de streamingdienst eind 2019 naar West-Europa komen.