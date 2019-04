De Nederlandse bedrijvigheid is in het eerste kwartaal van 2019 met maar liefst 116,7 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder, stelt de financiële dienstverlener Graydon vrijdag. De bedrijvigheid, de nettogroei van het aantal bedrijven, kwam in de eerste drie maanden van 2019 uit op 47.348 bedrijven.

In totaal kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar 77.248 bedrijven bij. Aan de andere kant werden er 28.932 ondernemingen opgeheven en zijn er 968 failliet gegaan. Dit resulteerde in de nettogroei van 47.348 bedrijven.

"Na een afname van het aantal starters in het eerste kwartaal van 2018 zien we in de eerste drie maanden van dit jaar weer een sterke toename", zegt Gert van den Berg, directeur bij Graydon.

"Ook het aantal opgeheven bedrijven is dit eerste kwartaal flink gedaald. Tegelijkertijd zien we dat het aantal faillissementen licht is toegenomen, na een voortdurende daling in de afgelopen kwartalen", aldus Van den Berg.

Stijging van bedrijvigheid in elke sector

Volgens Graydon laat elke sector in het eerste kwartaal een stijging van de bedrijvigheid zien. De landbouw- en visserijsector groeide het hardst; de bedrijvigheid in deze branche werd ruim zeven keer groter in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018.

In absolute zin groeide de zakelijke dienstverlening het hardst, met 10.467 bedrijven (een stijging van 146,9 procent).