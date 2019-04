De grootste reden voor consumenten om producten niet online te kopen, is omdat ze de spullen graag eerst in het echt willen zien. Dat zegt 44 procent van de mensen, meldt marktonderzoeker GfK donderdag aan de hand van terugkerend onderzoek naar het online- en offline-koopgedrag van consumenten.

In 2015 was de voornaamste reden om niet online te kopen nog de zorg over de beveiliging van persoonsgegevens. Dat was toen voor 40 procent van de mensen reden om niet op het internet te kopen. Dit percentage is gelijk gebleven in 2018.

Consumenten zien ook het plezier van winkelen als overweging om hun aankopen niet online te doen. Dat zegt 30 procent van de mensen in 2018, een stijging van 6 procentpunt ten opzichte van 2015.

Bezorgkosten in Nederland en Europa struikelblok

Bezorgkosten worden door Nederlanders ook als drempel voor online aankopen gezien. In 2018 ziet 40 procent van de ondervraagden dit als reden om iets niet in een webwinkel te kopen. Dat is 6 procentpunt meer dan in 2015.

Een ruime meerderheid van 87 procent ziet gratis bezorging als een belangrijke reden om in de toekomst meer online aankopen te gaan doen.

Europees gezien zijn verzendkosten ook een struikelblok: 46 procent zegt dat deze kosten reden kunnen zijn om van een online aankoop af te zien. Dit is over heel Europa de belangrijkste reden voor consumenten om offline te kopen. Winkelplezier scoort hier met 25 procent lager dan in Nederland.