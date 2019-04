Automaker Tesla heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 700 miljoen dollar (627 miljoen euro) geboekt, zo meldt het concern donderdag.

In de laatste twee kwartalen van 2018 was Tesla nog winstgevend, maar het concern heeft problemen met het opschakelen van de productie. De omzet in het eerste kwartaal viel ook flink lager uit.

Topman Elon Musk geeft aan dat het concern mogelijk opnieuw kapitaal moet ophalen.

Hij voorspelt wel dat de automaker in het derde kwartaal opnieuw winstgevend zal zijn, maar Musk moest vaker op zijn voorspellingen terugkomen.

Drieduizend Model 3's

Zo schiep hij eerder de verwachting dat de fabriek in Shanghai tegen het einde van het jaar drieduizend exemplaren van de Model 3 per week zal maken.

Nu blijkt dat de zogeheten gigafabriek duizend tot misschien tweeduizend auto's per week kan gaan maken.

In het laatste kwartaal van 2018 boekte het concern een omzet van 7,2 miljard dollar, maar in de drie maanden daarna werd een omzet van 4,5 miljard dollar genoteerd. Dit is een daling van 37,5 procent.