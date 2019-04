Verfmaker AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat behaald dan in dezelfde periode in 2018. Dit ondanks een nagenoeg gelijke omzet, een lager verkoopvolume en hogere grondstofprijzen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 248 miljoen euro, terwijl dit in dezelfde periode in 2018 nog 209 miljoen euro was. Dit komt neer op een stijging van 19 procent.

De omzet was met bijna 2,2 miljard euro bijna gelijk aan die in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het verkoopvolume daalde met 7 procent, mede door een teruglopende vraag vanuit China. Ook was er minder vraag naar onder meer autolak.

Door prijzen te verhogen en kosten te besparen, kwam het resultaat toch hoger uit. Zo voerde het bedrijf een kostenbesparing van 38 miljoen euro door. AkzoNobel is van plan deze initiatieven voort te zetten, waarmee er in 2020 zelfs 200 miljoen euro moet worden bespaard.