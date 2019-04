Een meerderheid van de aandeelhouders van ING heeft dinsdag het bestuur van de bank niet ontslagen van de potentiële aansprakelijkheid voor de witwasaffaire en de beloningsdiscussie rondom topman Ralph Hamers, maakt de bank in een persbericht bekend.

Het gaat om 62 procent van de aandeelhouders, meldt de NOS. Deze meerderheid verleende de huidige en voormalige leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen geen zogenoemde decharge tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhoudersvergadering kan het dechargeren tegenhouden als het bestuur zijn taken niet, onvolledig of onvoldoende heeft vervuld. Het bestuur is dan aansprakelijk. Het tegenhouden van het dechargeren is ongebruikelijk.

In 2018 trof ING een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM), omdat de bank onvoldoende maatregelen trof om witwassen tegen te gaan.

In hetzelfde jaar barstte er een grote discussie over de beloning van Hamers los. De raad van commissarissen van ING wilde die verhogen naar ruim 3 miljoen euro, in de vorm van aandelen die Hamers naast zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro zou ontvangen. Vanwege de felle kritiek besloot de bank het salarisvoorstel uiteindelijk in te trekken.