Het consumentenvertrouwen is in april licht gestegen na een onafgebroken daling in de laatste acht maanden, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het consumentenvertrouwen steeg in april met 1 punt naar een waarde van -3. Daarmee staat het gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar.

In april steeg de koopbereidheid van consumenten licht. Consumenten blijven verder hetzelfde denken over de eigen financiële situatie, maar zijn iets positiever over het doen van grote aankopen.