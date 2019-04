De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen is weer gestegen boven 300.000 euro, zo blijkt dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In maart kwam de gemiddelde verkoopprijs uit op 302.845 euro.

In januari steeg de verkoopprijs al naar 302.157 euro, maar vervolgens daalde de gemiddelde prijs weer in februari.

De prijsindex voor bestaande koopwoningen, waar ook rekening in wordt gehouden met verschillende type woningen, steeg naar een nieuw hoogtepunt. Vergeleken met het dieptepunt in mei 2013 lagen de prijzen in maart 36,1 procent hoger.

Vergeleken met een jaar eerder zijn bestaande koopwoningen 7,7 procent gestegen in maart.

In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de woningprijzen in Flevoland opnieuw het meest, namelijk met 11 procent vergeleken met een jaar eerder. In de meeste provincies vlakt de prijsstijging van bestaande koopwoningen af. Alleen in Zeeland, Drenthe en Utrecht viel de prijsstijging hoger uit.