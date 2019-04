Het Witte Huis laat maandag weten de Iraanse olie-export "naar nul" te willen terugbrengen. Acht landen die van de VS vrijstelling hadden gekregen, krijgen nu toch sancties opgelegd.

Eigenlijk zouden de vrijstellingen tot 2 mei van kracht zijn en mogelijk verlengd worden, maar de ontheffingen worden nu voortijdig ingetrokken.

De olieprijzen zijn na de berichten met 2,6 procent gestegen. Daarmee moet voor een vat nu een recordprijs van ruim 73 dollar (bijna 65 euro) neergeteld worden.

"De VS, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en onze vrienden en bondgenoten garanderen dat de wereldwijde oliemarkten adequaat voorzien blijven", aldus het Witte Huis.

Afbouwen van olie-import uit Iran

De VS had eerder onder meer de belangrijke olie-importeurs China, India en Turkije 180 dagen vrijstelling verleend, zodat de landen nog steeds ruwe olie uit Iran konden importeren. De landen moesten wel beloven hun aankopen af te bouwen en de import uiteindelijk te beëindigen.

Afgelopen april liet Amerikaanse overheidsfunctionaris Brian Hook al weten dat drie van de acht landen die een ontheffing hadden gekregen hun olie-import uit Iran volledig hadden geschrapt. Volgens analisten zou het mogelijk om Italië, Griekenland en Taiwan gaan.

De VS stelde in 2018 economische sancties in voor Iran en zegde het nucleaire verdrag met het land op. Later zette de VS bondgenoten onder druk om geen olie meer te importeren uit Iran.

De Amerikaanse president Donald Trump vermoedt naar eigen zeggen nog steeds dat Iran in het geheim kernwapens produceert.