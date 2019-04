Britse bedrijven hebben in 2017 27 procent minder geld opzijgezet voor het betalen van mogelijke juridische claims en wettelijke boetes, meldt de Financial Times (FT) maandag. Het gaat om ondernemingen die zijn opgenomen in de Financial Times Stock Exchange Index, oftewel de FTSE 100.

Volgens de krant is de golf van schandalen en aanverwante geschillen die op de financiële crisis volgde inmiddels over het hoogtepunt heen. Daardoor durven bedrijven hun geld weer voor andere zaken te reserveren.

In het afgelopen decennium kregen bedrijven grote boetes opgelegd, bijvoorbeeld vanwege het manipuleren van rentetarieven of het op een verkeerde manier verkopen van financiële producten.

In 2016 hebben FTSE 100-ondernemingen daar 34 miljard pond (ruim 39 miljard euro) voor opzijgezet. In 2017 was dit bedrag naar 24,8 miljard pond gedaald, zo blijkt uit een analyse van bedrijfsverslagen.

Banken zetten in 2017 zo'n 60 procent van het totaalbedrag opzij, wat neerkomt op een bedrag van 14,8 miljard pond.

Volgens advocaten zou het voor grote bedrijven ondanks de afname van het aantal zaken nog steeds een goed idee zijn om flinke bedragen achter de hand te houden.