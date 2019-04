Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een steunpakket voor Soedan samengesteld ter waarde van 3 miljard dollar (ruim 2,6 miljard euro). Dat maakte het Saoedische persagentschap SPA bekend.

Onderdeel van het pakket is een aanbetaling aan de centrale bank van Soedan van 500 miljoen dollar. Verder is de steun in de vorm van voedsel, medicijnen en aardolieproducten.

Eerder deze maand werd president Omar Hassan al-Bashir afgezet. Hij regeerde ruim dertig jaar over het Afrikaanse land, maar werd afgezet nadat hij de steun van het Soedanese leger verloor.

Dat gebeurde onder leiding van generaal Ahmed Awad Ibn Auf, na maandenlange straatprotesten. Al-Bashir is woensdagavond overgebracht naar de Kobar-gevangenis in Khartoem.

Na Al-Bashirs afzetting waren opnieuw tienduizenden burgers de straat op gegaan in het Afrikaanse land. Ze eisten het vertrek van de militaire raad en wilden daarvoor in de plaats een volledig civiele regering.

In de hoofdstad Khartoem hadden burgers zich gebarricadeerd in het centrum, nabij het militaire hoofdkwartier. Ze eisen dat de militaire raad vertrekt, die zich installeerde nadat Al-Bashir was afgezet.

"Vrijheid en revolutie zijn de keuze van het volk", "Macht aan de burgers" en "Vrijheid, vrede en gerechtigheid" scandeerden de demonstranten in verschillende steden in het land.

Kopstukken voormalige regeringspartij gearresteerd

Zaterdagavond laat werden verscheidene kopstukken van de voormalige regeringspartij NCP gearresteerd. Het gaat volgens een zegsman om onder anderen voorzitter Ahmed Haroun en de plaatsvervanger van Al-Bashir, Ali Osman Taha.

Ook oud-parlementsvoorzitter Ahmed Ibrahim Al Taher en Al Zubair Ahmed Hassan, secretaris-generaal van de Islamitische Beweging, zijn opgepakt.

Andere invloedrijke figuren tijdens het jarenlange bewind van Al-Bashir kregen huisarrest. Eerder werden naast Al-Bashir al verscheidene leden van diens laatste kabinet aangehouden.