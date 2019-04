De centrale banken van Duitsland en Oostenrijk zullen vanaf vrijdag 26 april geen 500 eurobiljetten meer uitgeven. De andere zeventien Europese centrale banken haalden het paarse biljet in januari dit jaar al uit de omloop.

In Duitsland en Oostenrijk is het gebruik van contant geld populairder dan in andere Europese landen. Daarom besloten de Duitse en Oostenrijkse centrale banken het briefje nog iets langer in omloop te houden.

Volgens de ECB waren er eind maart nog zo'n 509 miljoen 500 eurobiljetten in omloop, met een waarde van 255 miljard euro. Mensen die een stapel paarse biljetten thuis hebben liggen, hoeven zich geen zorgen te maken: de briefjes behouden hun waarde.

Eind mei zal de Europese Centrale Bank (ECB) nieuwe bankbiljetten van 100 en 200 euro met verbeterde veiligheidskenmerken invoeren.

De ECB besloot in 2016 te stoppen met de productie en uitgifte van het 500 eurobiljet dat niet alleen het grootste geldbriefje is, maar ook het meeste waard. Daardoor zou het biljet financiering van illegale activiteiten in de hand werken.

Met het briefje van 500 euro kunnen gemakkelijk grote hoeveelheden geld worden vervoerd. 1 miljoen euro in de paarse briefjes weegt maar 2,2 kilo. Hetzelfde bedrag in briefjes van 50 euro zou meer dan 20 kilo wegen.