De hoogste baas van de NPO, Frans Klein, kocht in 2011 met zijn broer een Engelse brievenbusfirma en een trust in een belastingparadijs. Hierdoor konden schuldeisers de schulden van Kleins broer niet innen. Dat meldt NRC .

De constructie werd opgezet via het omstreden trustkantoor Quaedvlieg Juristen. Volgens het trustkantoor konden schuldeisers met deze constructie op afstand worden gehouden. De broer van Klein had een schuld van tonnen na het faillissement van twee Thaise restaurants in Amsterdam.

Klein zegt tegen de krant dat het niet de bedoeling was om de fiscus te benadelen. In 2016 stapte hij op als directeur van de brievenbusfirma en de restaurants in Nederland.

"Met de kennis van nu zou ik zeggen dat ik niet met (een trustkantoor met, red.) zo’n reputatie in zee zou moeten gaan. Je mag het nu naïef noemen. Ik heb het allemaal voor mijn broertje gedaan. Zelf ben ik er geen cent rijker van geworden. Geen cent", zegt Klein tegen NRC.