Het budget voor het fiscale voordeel voor woningcorporaties die hun woningen flink duurzamer maken, is al op voor dit jaar. De vraag bleek veel groter dan voorzien, zo schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege de grote vraag wordt de zogenoemde Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming per 1 juli van dit jaar tijdelijk stopgezet. In april was er al voor 94 miljoen euro aan heffingsverminderingen aangevraagd, terwijl er voor dit jaar maar 78 miljoen euro beschikbaar is.

Ook voor volgend jaar is er een budget van 78 miljoen euro, maar voor 2021 is er helemaal geen geld beschikbaar. Vanaf 2022 is er jaarlijks een budget van 104 miljoen euro. "In het Regeerakkoord is voor de eerste jaren van een lager bedrag uitgegaan", aldus Ollongren.

De minister verwacht dat het geld voor 2020 ook al voor 1 juli van dit jaar op zal zijn. De regeling zal dan op zijn vroegst op 1 januari 2022 weer opengesteld worden voor nieuwe aanvragen.

Energielabel huurwoning met minimaal drie stappen verbeteren

Verhuurders moeten woningen met ten minste drie labelstappen verbeteren naar minimaal energielabel B om aanspraak te kunnen maken op het fiscale voordeel.

De regeling is bedoeld voor woningcorporaties en verhuurders met meer dan vijftig sociale huurwoningen.

"Verhuurders maken serieus werk van de verduurzamingsopgave waarmee ze te maken hebben. De heffingsvermindering voor verduurzaming blijkt in de behoefte te voorzien", schrijft Ollongren.