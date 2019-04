Een verzekeraar moet een schade van 2.600 euro vergoeden nadat een consument zelf een aanrechtblad beschadigde. Volgens de Geschillencommissie van Kifid is de schade in korte tijd ontstaan en kon de consument de schade niet verwachten.

Hierdoor is er sprake van een "onverwachte en plotselinge" gebeurtenis en moet de verzekeraar de schade vergoeden, verklaart de commissie in een vrijdag gepubliceerd oordeel.

De consument was de afzuigkap aan het schoonmaken met een schoonmaakmiddel en plaatste de fles op het aanrechtblad. Per ongeluk lekte vloeistof langs de fles naar beneden en kwam het vast te zitten aan de onderkant van de fles. De consument ontdekte na het schoonmaken, dat minder dan een kwartier zou hebben geduurd, kringen op het aanrechtblad.

De consument claimde de schade bij verzekeraar Klaverblad vervolgens op de woonhuisverzekering, maar de verzekeraar wilde niet vergoeden. Volgens Klaverblad had de consument de schade kunnen verwachten. Zo wist hij dat het ging om een krachtig schoonmaakmiddel.

'Geen waarschuwing voor de agressieve werking'

Maar de Geschillencommissie gaat hier niet in mee. "Op het schoonmaakmiddel stond geen waarschuwing voor de agressieve werking of de kans op vlekken en gebruik van een krachtig schoonmaakmiddel hoeft niet per definitie te leiden tot schade. De consument hoefde deze schade niet te verwachten", aldus Kifid.

Verder moest de commissie ingaan op de vraag of de schade plotseling of geleidelijk werd veroorzaakt. De Geschillencommissie concludeert dat de schade in minder dan een kwartier ontstond op het aanrechtblad.

"Dit is een zeer kort tijdsbestek, wat de Geschillencommissie brengt tot het oordeel dat er sprake is van een plotselinge gebeurtenis. Zij vindt niet dat er sprake is van een gebeurtenis die geleidelijk is ontstaan."