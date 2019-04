Amsterdamse kantoren zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 31 procent in waarde gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, meldt vastgoedadviseur JLL vrijdag. Dit is wereldwijd de hoogste waardestijging.

Op de lijst van JLL wordt Amsterdam gevolgd door Madrid, Frankfurt, Singapore en Boston waar kantoren 15 tot 20 procent meer waard zijn geworden in een jaar tijd.

JLL houdt de waardeveranderingen bij van kantoren in enkele honderden steden. In Nederland staan de vijf grootste steden op de lijst.

De waardestijging in Amsterdam wordt verklaard door een tekort aan kwalitatief hoogwaardig kantoren, zegt Sven Bertens, hoofd research & strategy bij JLL. Verder heeft de stad wel een grote aantrekkingskracht.

'Relatief goedkoop ten opzichte van Londen en Parijs'

"Kantoren zijn relatief goedkoop ten opzichte van steden als Londen en Parijs. De talentvolle beroepsbevolking zorgt voor een goed vestigingsklimaat", aldus Bertens.

"Grote bedrijven zoeken daarom naar kantoorruimte in Amsterdam, maar er is maar heel weinig ruimte beschikbaar. De huurprijzen zijn daardoor sterk gestegen."

Om de schaarste te bestrijden heeft de gemeente de ambitie om 500.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren te bouwen de komende vier jaar.

Bertens vertelt verder dat ook in de rest van de grote steden de kantorenmarkt aantrekt. "We zien nu ook steeds vaker een dergelijke ontwikkeling in Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Den Bosch en zelfs Eindhoven. Dit soort trends beginnen vaak bij Amsterdam omdat Amsterdam toch sterk is verbonden aan internationale markten."