Het ministerie van Volksgezondheid draagt tot 2022 in totaal 10 miljoen euro bij om het faillissement van het Maasziekenhuis Pantein in de Noord-Brabantse plaats Beugen te voorkomen, meldt minister Bruno Bruins vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook een zorgverzekeraar en Rabobank leggen geld bij.

Hij wil hiermee een chaos voorkomen zoals die van na het faillissement van het MC IJsselmeer in Lelystad en het MC Slotervaart in Amsterdam.

Het Maasziekenhuis Pantein is een regionaal ziekenhuis in een gebied met 130.000 inwoners. Het is onderdeel van de Pantein Zorggroep en telt naast het ziekenhuis ook veertien zorgcentra en een thuiszorgcentrum.

Een faillissement zou betekenen dat cruciale zorg, zoals spoedeisende hulp, de behandeling van veelvoorkomende ziekten en verloskundige zorg, voor de bewoners van het omliggende gebied niet langer binnen drie kwartier rijden beschikbaar zou zijn.

Het ziekenhuis staat er financieel niet goed voor. Dat komt mede door een ongunstig afgesloten vastgoedcontract uit 2008 met tegenvallende inkomsten uit de verkoop van oudbouw.

Dit is te wijten aan omstandigheden waar het ziekenhuis zelf nauwelijks invloed op had, zoals de renteontwikkeling en de vastgoedmarkt, schrijft minister Bruins.