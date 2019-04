Het Europees Parlement gaat donderdag toch niet stemmen over regelgeving die onder meer werknemers het recht geeft om hun uitkering voor zes maanden mee te nemen naar een ander land. In de huidige situatie is dat nog drie maanden. Het Parlement zal zich pas na de Europese verkiezingen over de ontfermen.

Volgens persbureau ANP is de stemming mede op verzoek van Nederlandse Europarlementariërs uitgesteld. Nederland is een van de landen die tegen het verruimen van de WW-export is. In maart was Nederland ook al een van de vijf landen die een akkoord tussen de 28 EU-lidstaten blokkeerde.

De Tweede Kamer is tegen de regelgeving, omdat ze vreest voor misbruik. De Kamer is bang dat een persoon uit een EU-lidstaat hier kortstondig komt werken, om vervolgens weer terug te gaan naar eigen land met een langdurige WW-uitkering.

Daarbij zou het voorgestelde pakket ook extra geld kosten, stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. In een brief aan de Kamer schreef Koolmees onlangs dat de regelgeving per jaar 32 miljoen euro zou kosten.