De Tweede Kamer gaat ook Philips en AkzoNobel bij een speciale hoorzitting ondervragen over de winstbelasting die de bedrijven in Nederland afstaan, schrijft Het Financieele Dagblad donderdag.

In eerste instantie zou alleen Shell worden uitgenodigd om over zijn belastingafdracht te praten. Aanleiding hiervoor was berichtgeving van Trouw in november, toen het dagblad schreef dat het olie- en gasconcern al jaren geen winstbelasting betaalde.

Vorige week maakte het bedrijf bekend alsnog aanwezig te willen zijn bij de speciale hoorzitting. In een eerder stadium had het concern nog laten weten door ondernemersorganisatie VNO-NCW vertegenwoordigd te worden.

"In een besloten en vertrouwelijke technische briefing voor uw commissie zijn wij bereid in te gaan op specifieke vragen over onze belastingaangifte, wat ons betreft in aanwezigheid van de Belastingdienst", stelt Van Loon in de brief aan Mulder.

AkzoNobel en Philips zullen zich hier dus bij aansluiten. Het is nog niet bekend door wie de twee bedrijven vertegenwoordigd gaan worden bij de hoorzitting, schrijft Het Financieele Dagblad. De hoorzitting zal halverwege mei plaatsvinden.