Royal Swinkels Family Brewers heeft in 2018 voor het vierde jaar op rij een recordomzet geboekt, die vooral te danken was aan alcoholvrije dranken en merken zoals La Trappe en Rodenbach. Voor Bavaria was de thuismarkt "wederom uitdagend", meldt het bedrijf woensdag.

De netto-omzet steeg met 8,2 procent en bedroeg 713,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met ruim 23 procent van 41,1 miljoen euro in 2017 naar 53,8 miljoen euro in 2018.

In 2018 veranderde het bedrijf de naam van Bavaria naar Royal Swinkels Family Brewers, wat volgens het bedrijf beter past bij de huidige werkzaamheden. De brouwer, die in 2019 driehonderd jaar bestaat, voert inmiddels 26 drankmerken. Daarvan verkocht het in 2018 in totaal acht miljoen hectoliter bier en 856.000 hectoliter frisdrank.

Meer alcoholvrije bieren

De brouwer wil in 2020 voor 50 procent circulair ondernemen om de negatieve impact op het milieu in te perken. "Dat doen we op drie manieren: door onze inkoop te verduurzamen, door bewuster te produceren en door meer materialen te hergebruiken."

Het bedrijf voegde in 2018 verschillende alcoholvrije bieren toe aan het aanbod, zoals Palm 0.0, twee Bavaria-maltbieren en een Bavaria 0.0 IPA. Ook nam het speciaalbierimporteur Bier&cO over en ging samenwerkingen aan met de brouwerijen Maximus en Oersoep.

Het bedrijf probeerde verder Bavaria een nieuwe impuls te geven met een nieuw flesontwerp en de terugkeer van de slogan "Zo. Nu eerst een Bavaria".

Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels droeg woensdag zijn functie over aan zijn neef Peer Swinkels.