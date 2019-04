De leegloop bij de Belastingdienst lijkt voorbij te zijn. In het eerste kwartaal van 2019 kwamen er 1.199 voltijds medewerkers bij de fiscus bij, ver boven de doelstelling van negenhonderd fte's (fulltime-equivalents). Daartegenover staat dat er 428 fte's vertrokken, stelt staatssecretaris van Financiën Menno Snel woensdag in de Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.

Bij een grote reorganisatie in de zomer van 2015 ontstond er een gat in de bezetting bij de Belastingdienst. Door een zeer gunstige vertrekregeling vertrokken destijds veel voltijds medewerkers.

Vanwege de leegloop was er eind september 2018 een tekort aan zo'n 1.200 fte's bij de Belastingdienst. Destijds ging het met name om fiscalisten, ICT-ers, accountants en data-analisten.

De leegloop werd in de tweede helft van 2018 pas een halt toegeroepen, toen kwamen er volgens de fiscus al vierhonderd voltijds medewerkers meer bij dan er vertrokken. In totaal werden er 1.500 nieuwe medewerkers aangenomen in 2018, tegenover 1.400 vertrekkende medewerkers.

De Belastingdienst wil dit jaar nog zo'n 2.250 voltijds medewerkers werven, blijkt uit de Halfjaarsrapportage. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde uitstroom van vierhonderd voltijds medewerkers per kwartaal. De gewenste omvang van de fiscus is in 2019 zo'n 29.646 fte.