Jet Airways schrapt per direct alle vluchten, zo meldt de Indiase luchtvaartmaatschappij woensdag. Het is het concern niet gelukt om op tijd geld te lenen voor een noodfonds.

"De luchtvaartmaatschappij kon vandaag niet anders dan alle vluchten tijdelijk schrappen", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Omdat we geen noodlening konden krijgen, is het niet langer mogelijk om brandstof aan te schaffen en andere vitale zaken te betalen. Hierdoor zijn we genoodzaakt onze werkzaamheden stop te zetten."

Jet Airways verkeert al langer in de financiële problemen. Het bedrijf kampt met een bankschuld van 1,2 miljard dollar (zo'n 1,06 miljard euro). Het concern had gehoopt 217 miljoen dollar te lenen, maar de topman van Jet Airways en de kredietverstrekkers konden het niet eens worden over extra financiële steun.

Op 12 april werd bekend dat het bedrijf om die reden enkele honderden vluchten van en naar Schiphol en andere internationale vliegvelden schrapte.

Jet Airways is in de financiële problemen gekomen door hevige concurrentie van Indiase budgetmaatschappijen, hogere olieprijzen, stijgende brandstofaccijnzen en een zwakkere Indiase munteenheid.