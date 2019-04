Hudson's Bay-dochter Saks Off 5th sluit eind juni de deuren in Nederland, maakt het bedrijf bekend via Instagram.

De winkelketen heeft in Nederland alleen vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Ook in Duitsland zal de Hudson's Bay-dochter uit het straatbeeld verdwijnen. Het bedrijf zegt "een nieuwe weg" in te willen slaan. Wat dat concreet betekent, is niet bekend.

Saks Off 5th vestigde zich in 2017 in Nederland. De eerste vestiging werd in september van het jaar geopend aan de Hoogstraat in Rotterdam. De eerste Saks Off 5th-locatie in Amsterdam volgde twee maanden later in de Kalverstraat.

Vorige week berichtte het Duitse WirtschaftsWoche dat het moederbedrijf van de Nederlandse winkels van Hudson's Bay, het Duitse Karstadt, overweegt dit jaar nog winkels te sluiten of het bedrijf failliet te laten verklaren.

Naar verluidt zou het verlies van de Nederlandse winkels tegen 2028 oplopen tot 1 miljard euro. De Telegraaf meldde eind vorig jaar dat de Nederlandse activiteiten in 2018 een verlies van 80 miljoen euro draaiden.