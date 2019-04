De Europese Commissie publiceerde woensdag een lijst met Amerikaanse producten waar de EU mogelijk importtarieven voor wil instellen. De totale waarde hiervan komt uit op 20 miljard dollar (zo'n 17,7 miljard euro).

De gepubliceerde lijst van de Commissie bevat onder meer producten als vis, tabaksproducten, helikopters, tractoren en gameconsoles.

De tarieven worden alleen ingevoerd als er geen oplossing wordt gevonden voor een langlopend handelsconflict tussen de EU en de VS.

De twee partijen beschuldigen elkaar al jaren van het verstrekken van illegale subsidies aan respectievelijk Boeing en Airbus, de twee grootste vliegtuigbouwers ter wereld.

De Commissie publiceert de lijst, omdat er door de Amerikaanse subsidies voor Boeing sprake is van oneerlijke concurrentie. "Europese bedrijven moeten kunnen concurreren op een eerlijke en gelijke manier", stelt de Zweedse Eurocommissaris Cecilia Malmström. "We moeten het gelijke speelveld verdedigen voor onze industrieën."

'Dialoog beste manier om kou tussen VS en EU uit de lucht te halen'

De Eurocommissaris benadrukt open te staan voor onderhandelingen met de VS. "Ik geloof nog steeds dat een dialoog tussen de VS en de EU de beste manier is om de kou uit de lucht te halen."

Maandag kreeg de Europese Commissie goedkeuring om onderhandelingen met de VS te starten over een beperkt handelsakkoord. Deze gesprekken zijn een gevolg van een eerdere afspraak tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

Trump dreigt met heffingen op Edammer en Goudse kaas

In juli kwamen de twee partijen overeen geen verdere handelsbarrières op te werpen. Trump dreigde hiermee, omdat de VS volgens hem "honderden miljarden dollars" verliest aan de handel met de EU. Om diezelfde reden besloot de Amerikaanse president in mei om de invoertarieven op staal en aluminium uit de EU te verhogen.

De handelsspanningen laaiden begin april weer op, nadat Trump dreigde met importheffingen op goederen uit de EU, waaronder Edammer en Goudse kaas. De regering-Trump zei dat de lijst een reactie is op de steun voor Airbus, de Europese concurrent van Boeing.