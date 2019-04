Vidrea Retail, het moederbedrijf van mode- en lifestyleketen Miller & Monroe, heeft met huisbankier ABN AMRO een akkoord bereikt. Hierdoor krijgt het concern extra tijd om de financiële problemen op te lossen.

Vidrea Retail moest begin deze week nog uitstel van betaling aanvragen, nadat eerder al de Duitse zusteractiviteiten van Miller & Monroe in financiële problemen kwamen.

Meestal eindigt een surseance van betaling in Nederland vrij snel in een faillissement. Een woordvoerder namens Vidrea Retail noemt het dan ook uniek dat dit hier niet gebeurt. "Het zegt iets over de stand van zaken bij Vidrea."

Het concern heeft door het akkoord extra ademruimte gekregen. Hierdoor blijven de winkels voorlopig open, worden rekeningen betaald en blijft het personeel doorwerken, legt de woordvoerder uit.

Langer beschermd tegen schuldeisers

Het Duitse deel van Miller & Monroe moest uitstel van betaling aanvragen nadat de vorige eigenaar in 2018 failliet was gegaan. Hierdoor kon dit concern niet meer voldoen aan de financiële verplichtingen die het bedrijf had jegens Vidrea Retail.

Verder weet Vidrea de financiële problemen aan een artikel in Het Financieele Dagblad van 19 maart. Het artikel zou ertoe hebben geleid dat leveranciers een onmiddellijke betaling van de rekeningen eisten.

Het concern heeft in Nederland 72 winkels en heeft zo'n 550 werknemers in dienst.