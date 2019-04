Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een verbod op pulsvisserij vanaf 1 juli 2021. De poging van Nederlandse Europarlementariërs om het verbod uit de nieuwe visserijverordening te halen, is daarmee mislukt.

De nieuwe verordening, met daarin het verbod, werd met 571 stemmen voor en 60 tegenstemmen aangenomen. Afgelopen maart stemde een speciale commissie al voor het verbod, en de verwachting was dat ook het Parlement het zou goedkeuren.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik noemt het in een reactie "een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming". "De Europese Commissie, bepaalde EU-landen en ook een meerderheid van dit Parlement tonen zich volkomen onbetrouwbaar door deze selectieve milieuvriendelijke vistechniek de nek om te draaien", voegt ze toe.

Discussie over pulsvisserij

Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd in het pulsvissen, waarbij vissen met elektrische schokjes een net in worden gedreven. Het technologie is een alternatief voor het zogeheten boomkorvissen, waarbij een net over de bodem van de zee wordt gesleept. Bij deze werkwijze wordt de bodem beschadigd. Pulsvissen zou daarom duurzamer zijn en minder schadelijk voor de zeebodem.

De discussie in Europa gaat erover of pulsvisserij juist slecht is voor het milieu. Frankrijk stelt van wel, en de Franse lobby is sterk gebleken.

Mogelijk wordt Nederland door de Europese Commissie nog aangeklaagd, omdat er te veel vergunningen voor pulsvissen werden uitgegeven. Minister van Landbouw Carola Schouten ontkent echter dat er fouten zijn gemaakt.