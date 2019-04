GroenLinks wil dat multinationals zoals Shell winstbelasting moeten gaan betalen, en dat hun belastingvoordeel verdwijnt. Dat meldt de partij dinsdag in een persbericht. Oppositiepartijen SP en PvdA steunen het voorstel.

Tweede Kamerlid Bart Snels van GroenLinks is initiatiefnemer van een wetswijziging die hiervoor moet zorgen.

"Iedereen moet eerlijk belasting betalen, dus ook onze allergrootste bedrijven", zegt hij in een persbericht. "Het is oneerlijk dat die via slimme trucjes miljoenen aan belastingen ontwijken terwijl jij en ik gewoon belasting afdragen."

Multinationals mogen winst naar beneden bijstellen

Op dit moment mogen bedrijven zoals Shell de winst naar beneden bijstellen door er de zogenoemde liquidatieverliezen af te halen. Multinationals mogen verliezen die ze lijden bij buitenlandse dochterondernemingen als aftrekpost gebruiken, waardoor ze stukken minder of geen winstbelasting betalen.

Er geldt bovendien geen tijdslimiet voor het gebruiken van de aftrekposten, dus tellen verliezen uit het verleden ook mee. De staat zou hierdoor honderden miljoenen euro's aan belastinginkomsten mislopen.

Snels wil de wet zodanig aanpassen dat er onder meer een tijdslimiet van drie jaar komt voor het aftrekken van verliezen. Ook wil hij dat alleen de verliezen van dochterondernemingen uit Europa mogen worden ingezet.

D66 en ChristenUnie positief

Tegenover Trouw laten partijen D66 en ChristenUnie weten dat ze positief zijn over het voorstel. Het CDA wil het eerst inzien, en VVD geeft geen reactie. Het is daarom de vraag of het voorstel voldoende steun zal krijgen: de vijf partijen hebben samen 61 zetels, terwijl er 76 nodig zijn voor een meerderheid in de Kamer.