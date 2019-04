De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben nog eens 21 miljoen euro ontvangen van het voormalige moederbedrijf van Fyra-fabrikant AnsaldoBreda nadat Finmeccanica alle Fyra-treinen heeft doorverkocht.

Dit bevestigt een woordvoerder van de NS maandag na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Hierdoor komt het totale bedrag dat is terugbetaald aan de NS op 146 miljoen euro te staan. Eerder kreeg de spoorwegvervoerder al 125 miljoen euro nadat de Fyra-treinen werden terug verkocht aan Finmeccanica, dat inmiddels zijn naam heeft veranderd naar Leonardo.

Het gaat om een overeenkomst die in 2014 werd gesloten nadat NS af wilde van de Fyra-treinen. NS en Finmeccanica sloten de overeenkomst om te voorkomen dat het dossier zou leiden tot jaren aan juridische procedures.

Nieuwe eigenaar voor de treinen

Per verkochte trein zou de NS een bedrag krijgen, met een maximum van 21 miljoen euro. AnsaldoBreda wist uiteindelijk een nieuwe eigenaar te vinden voor alle treinen.

De Fyra-treinen reden tussen 9 december 2012 en 17 januari 2013 tussen Amsterdam en Brussel, maar bleken al snel gebreken te vertonen. In juni van 2013 besloot de NS de trein definitief niet meer te gebruiken.

In 2014 zeiden de partijen in een gezamenlijke communicatie dat er vooral onenigheid was over de deadlines voor de reparatie en de inzetbaarheid die niet voldeden aan de behoeften van de NS en over de financiële consequenties.