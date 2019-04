Het economisch beeld in Nederland is in april opnieuw wat minder positief geworden dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van de zogenoemde conjunctuurklok.

Met de conjunctuurklok wordt de situatie van de Nederlandse economie in de gaten gehouden met behulp van dertien verschillende indicatoren. Ondanks de achteruitgang presteren nog altijd elf van de dertien indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Het consumentenvertrouwen is opnieuw negatiever geworden, terwijl het producentenvertrouwen vrijwel op hetzelfde niveau is gebleven als in de voorgaande maand.

Het aantal faillissementen is toegenomen. In maart zijn er 23 bedrijven meer failliet verklaard dan in de voorgaande maand. In januari en februari daalde het aantal failliet verklaarde bedrijven nog.

Het aantal banen blijft stijgen. In het vierde kwartaal kwamen er 62.000 banen van werknemers en zelfstandigen bij, waarmee het totaal op 10,5 miljoen banen kwam.

Het aantal openstaande vacatures steeg bovendien naar een record van 264.000. Het aantal vacatures ligt sinds het tweede kwartaal van vorig jaar boven het niveau van voor de crisis.