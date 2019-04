Het UWV-personeel maakt te veel fouten bij het beoordelen van wat voor werk mensen met een ziekte of beperking nog kunnen doen, meldt Trouw maandag op basis van interne rapporten van het UWV.

Trouw baseert zich op stukken die de krant in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In een verslag uit juni 2015 staat dat de "kwaliteit van de beoordelingen een aanleiding is tot zorg". In een rapport uit 2017 staat dezelfde boodschap.

Trouw schrijft dat slechts 35 tot 45 procent van de arbeidsdeskundigen een voldoende scoort in rapporten uit 2015, 2016 en begin 2017. In rapporten die hierna werden gepubliceerd, zijn hogere percentages opgenomen. Het aandeel arbeidsdeskundigen met een voldoende steeg in 2017 tot 50 procent en vorig jaar tot 80 procent.

De norm is dat 95 procent van de UWV-deskundigen een voldoende moet scoren. Dit streven wordt dus niet gehaald.

UWV vindt resultaten zorgelijk, maar wil wel nuanceren

UWV-directeur innovatie en professionalisering Ronald Boeders zegt tegen Trouw dat hij de resultaten zorgelijk vindt. Wel wil hij enkele nuances aanbrengen. Volgens Boeders hebben de fouten niet altijd geleid tot verkeerde beslissingen over welk werk iemand nog kan doen.

Volgens het UWV wordt in interne onderzoeken met opzet op fouten ingezoomd. "Het doel is dat we ervan leren en verbeteren. We zeggen niet dat het geen probleem is. De kwaliteit is een terugkerend punt van zorg", erkent Boeders in gesprek met de krant.

"We hebben daarom de afgelopen jaren al verbetermaatregelen getroffen, zoals in het opleidingstraject en in het overleg met de interne arbeidsdeskundigen."