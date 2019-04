Nieuwbouwkoopwoningen kostten in het laatste kwartaal van 2018 11,3 procent meer dan een jaar eerder, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bestaande koopwoningen werden 9 procent duurder.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat nieuwbouwwoningen harder in prijs stijgen dan bestaande koopwoningen. Wel is de stijging minder groot dan in het derde kwartaal; toen bereikte de prijsstijging met 16 procent een piek.

Binnen de Europese Unie was alleen in Tsjechië een sterkere stijging van de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen te zien dan in Nederland.

Alle koopwoningen bij elkaar werden 9,3 procent duurder in het vierde kwartaal. Hiermee zijn de prijzen in Nederland ruim twee keer zo hard gestegen als gemiddeld in Europa.