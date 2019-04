De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bestemming voor voedsel en drank vanuit de Europese Unie (EU) als het gaat om handel met landen buiten de EU. De VS is daarin goed voor een aandeel van 16 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag op basis van gegevens over 2018.

Onder de productgroep voedsel en drank vallen ook onder meer levende dieren, alcoholhoudende drank en tabak.

Na de Verenigde Staten is China de grootste afnemer, gevolgd door Zwitserland en Japan. De EU op haar beurt importeert voedsel en drank voor een groot deel vanuit Brazilië en de Verenigde Staten.

De handel in voedsel en drank maakte in 2009 een dip door, maar zette daarna een sterke groei in. Hierbij groeide de export harder dan de import. Sinds 2012 heeft de EU dan ook een handelsoverschot.

Mogelijk nieuwe importheffingen op onder meer kaas en wijn

Eerder deze week dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met het invoeren van nieuwe importheffingen op onder meer kaas en wijn uit de Europese Unie.

Ook Goudse en Edammer kaas staan op een door de Amerikaanse regering gepubliceerde lijst met goederen die mogelijk onder een hoger tarief gaan vallen.

Naast kaas en wijn staan op de lijst bijvoorbeeld verschillende soorten olijfolie, yoghurt, tapijten, verrekijkers, helikopters en motoren. De lijst is een reactie op de financiële steun voor Airbus, de Europese concurrent van het Amerikaanse Boeing.